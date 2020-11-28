Коронавирус в Томске: + 196 новых случаев заражения

Официальное число заболевших в Томской области остается возле 200 Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 ноября, в Томской области выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 18 053 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 27 100 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 510 пациентов скончались, 27 296 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 242 633 человека, 39 068 скончались, 1 739 470 выздоровели.