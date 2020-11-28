С 1 декабря в Томской области детские кружки и секции смогут работать в очном режиме

Если ребенок не ходил на занятия, место за ним сохранится до конца учебного года. Фото: из открытых источников

Занятия в детских кружках и секциях возобновятся в очном режиме с 1 декабря: такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом сообщил сегодня, 28 ноября, в своем Telegram-канале региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.

– Губернатор принял решение возобновить занятия в сфере дополнительного образования в очном режиме с 1 декабря. Однако при этом он поставил задачу, чтобы во всех учреждениях, где занимаются дети, независимо от формы собственности, неукоснительно соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, а занятия проводились малыми группами – не более 15 человек, – прокомментировала заместитель главы региона по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Она подчеркнула, что родителям детей, которые посещают учреждения допобразования, необходимо обязательно контролировать самочувствие ребенка и при любом недомогании оставаться дома. Если ребенок уже находится на карантине как контактный с заболевшим и не посещает школу, в этот период категорически запрещено посещать кружки и секции, даже если нет симптомов заболевания. «В учреждения допобразования ходят дети из разных школ, соответственно, расширяется круг контактов ребенка и повышается риск заражения», – подчеркнула вице-губернатор.

Огородова отметила также, что если родители примут решение воздержаться от занятий в кружках на период подъема заболевания респираторными вирусными инфекциями, место за ребенком в муниципальном учреждении сохранится в течение всего учебного года.