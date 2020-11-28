Депутаты определились: Зырянский район Томской области на 5 лет возглавит сотрудник местного вуза

Новый глава Зырянского района региона имеет богатую трудовую биографию Фото: из открытых источников

27 ноября на заседании думы Зырянского района депутаты избрали главой муниципалитета начальника управления имущественного комплекса Национального исследовательского Томского государственного университета Алексея Мочалова, сообщает портал администрации региона.

По итогам конкурсной комиссии конкуренцию ему составлял действующий глава муниципалитета Николай Пивоваров, избранный на этот пост в 2015 году.

В результате открытого голосования должность руководителя администрации Зырянского района на пять лет займет Алексей Мочалов, которого подержали девять депутатов. За кандидатуру Николая Пивоварова проголосовали шесть человек.

Напомним, накануне выборы глав прошли сразу в двух муниципалитетах: главой Кривошеинского района стал Андрей Коломин, в Чаинском районе на пятый срок переизбран Владимир Столяров.

Алексей Геннадьевич Мочалов родился в 1965 году в деревне Березкино Томского района. В 1991-м окончил юридический факультет Томского государственного университета по направлению «Правоведение». Трудовой путь начал в 1982-м слесарем автопарка зырянской райсельхозтехники. После службы в армии и учебы в 1991-м стал помощником прокурора г. Экибастуз Павлодарской области Казахстана. После работал юристконсультом в банке и два года занимался предпринимательской деятельностью. С 1997 по 2001 возглавлял юротдел в зырянской администрации и параллельно преподавал в районном отделении экономико-промышленного техникума. Затем в течение восьми лет входил в состав руководителей нескольких частных организаций, а в 2009-м принят в администрацию Октябрьского района Томска. С 2012 работал юристом в частной фирме, в ТГУ – с 2018 года.