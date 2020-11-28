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С 1 января льготы на проезд на общественном транспорте в Томской области сохранятся

Ожидается, что ими смогут воспользоваться около 116 тыс. томичей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Даже коронавирус не удерживает пожилых томичей от поездок на общественном транспорте.

Даже коронавирус не удерживает пожилых томичей от поездок на общественном транспорте.

Фото: из открытых источников

В Томской области с 1 января сохранятся льготы по оплате проезда на общественном транспорте для отдельных категорий граждан. В областном бюджете на 2021 год на эти цели заложено почти 300 млн рублей. Действие соответствующего закона депутаты продлили на очередном собрании Законодательной Думы региона.

– В 2020 году на реализацию закона было направлено 298 млн 380 тыс. рублей. Та же сумма заложена и на следующий год. Сумма не индексируется уже много лет, пока нет возможности платить больше, – отметил председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

В соответствии с законом льготник может воспользоваться единым социальным проездным билетом, талоном для проезда до садовых участков либо получать ежемесячную денежную выплату в размере 200 рублей.

Спикер областной Думы Оксана Козловская подчеркнула: «Этот закон у нас уже работает более 10 лет. Выплата на транспорт составляет 200 рублей ежемесячно. Вроде немного, но в итоге для регионального бюджета сумма получается существенная. Депутатами закон единогласно был поддержан, и с 1 января эта выплата людям будет сохранена». Предполагается, что в 2021 году льготой на проезд смогут воспользоваться около 116 тыс. томичей.