Дело томского мэра: в облсуде назначено заседание по апелляциям стороны защиты Ивана Кляйна

Адвокаты считают дело против Ивана Кляйна сфабрикованным. Фото: из открытых источников

В Томском областном суде назначено заседание по рассмотрению жалоб стороны защиты на заключение мэра Ивана Кляйна под стражу. Заседание состоится в понедельник, 30 ноября, в 9.30, сообщают адвокаты Ивана Кляйна в телеграм-канале «Дело Кляйна».

Напомним, Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 14 ноября Кировский районный суд отправил его в СИЗО до 13 января 2021 года, 17 ноября защита экс-мэра обжаловала данное решение, обратившись в облсуд.

В день отправления Ивана Кляйна в СИЗО под просьбой смягчить ему меру пресечения подписалось около 600 горожан. В зале суда за мэра поручились лично директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов, главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Это не помогло.

Позже томичи передали адвокатам более 3000 поручительств за градоначальника.

Адвокаты Ивана Кляйна считают уголовное дело сфабрикованным, подчеркивая, что он невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Кляйн свою вину не признает.