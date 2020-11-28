Автобус перевернулся, пассажиры живы: в Томске вчерашним вечером произошло ДТП

Один из двух участвовавших в аварии автобусов перевернулся прямо на трамвайные рельсы. Фото пресс-службы регионального УМВД.

Два маршрутных автобуса – №119 и 30 – столкнулись в пятницу на перекрестке Елизаровых–Кирова в Томске. В результате аварии один из автобусов перевернулся и перекрыл трамвайные пути.

По сообщению областного УМВД, информация о ДТП поступила в дежурную часть в 19.18 вечера. На месте происшествия работали сотрудники полиции. По данным облздрава, в дорожном инциденте пострадали две женщины.

- После осмотра прибывшими на вызов медиками одна из них при наличии ушибов от госпитализации отказалась, вторая машиной скорой помощи доставлена в ТОКБ. Ее состояние предварительно оценивалось как средней степени тяжести, - пояснили в облздраве.

По информации территориального центра медицины катастроф, на месте работали три бригады скорой медицинской помощи.

- Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Убедительная просьба к свидетелям и очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам 66-44-22, 66-44-24, - добавили представители УМВД.