Демография-2020: в Томской области за 9 месяцев умерло больше людей, чем родилось

В Томской области в 2020 году сократилось число разводов. Фото: из открытых источников

- Оперативные демографические данные показали, что в Томской области в январе-сентябре 2020 г. уменьшилось число родившихся по сравнению январем-сентябрем 2019 г. и выросло количество умерших, - сообщили представители учреждения. - Так, в январе-сентябре в регионе родилось 7402 ребенка, что меньше, чем в январе-сентябре 2019-го на 478 малышей. Число умерших за то же время составило 9557 и увеличилось на 465 человек по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – составила 2155 человек, за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель равнялся 1212.

Также в январе-сентябре меньше заключалось браков и сократилось число зарегистрированных разводов: 4613 браков (на тот же период 2019 г. их было 5470), разводов - 2816 (за соответствующий период прошлого года – 3525).