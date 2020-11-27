Оксана Козловская: принципиально важно, чтобы в условиях пандемии томский бизнес выжил

Меры поддержки бизнеса на областном уровне действуют до конца нынешнего года. Фото: из открытых источников

В первом квартале 2021 года Законодательная Дума Томской области может рассмотреть вопрос о продлении законов, принятых в 2020-м и предусматривающих меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщила председатель регионального парламента Оксана Козловская.

Пандемия ударила по экономике регионов, подчеркнула спикер. В сложившейся ситуации план по доходам в 2020 году Томская область недовыполнит. «Для нас важно в это непростое время создать правовые основы для того чтобы не остановить работу предприятий и бизнеса. На мой взгляд, сегодня это удается, хотя без потерь для большого числа отраслей не обойтись», – отметила О. Козловская.

Она напомнила, что минувшей весной прошло несколько внеочередных заседаний областной Думы. Это было необходимо для принятия решений об установлении льгот предприятиям, оказавшимся из-за борьбы с коронавирусом в сложной ситуации. На поддержку наиболее пострадавших отраслей – в первую очередь малого и среднего бизнеса – из бюджета Томской области было направлено 1,7 млрд руб.

По словам спикера, был также принят ряд региональных законов. В частности, стоимость патента по ряду отраслей была снижена до 1 рубля, тогда как раньше предприятия сферы услуг платили 1 200 руб. в месяц. Под патентную систему подпадают 65 видов деятельности, и 20 из них – из наиболее пострадавших отраслей.

Кроме того, с 6% до 3% была снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для предприятий из пострадавших отраслей. Областной бюджет при этом потерял почти 170 млн рублей. Также депутаты снизили налоги для арендаторов на имущество (если те в свою очередь снижали арендную плату субарендаторам, пострадавшим от пандемии). Более тысячи предприятий сумели сократить свои расходы, что обошлось казне в 45 млн руб.

Все принятые меры пока действуют до конца 2020 года, пояснила Оксана Козловская. Сохранятся ли преференции в 2021-м, будет зависеть от складывающейся экономической ситуации.