Прогноз погоды по Томской области: ожидается похолодание, местами небольшой снег

В Томской области ожидается мороз Фото: из открытых источников

Специалисты Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют в ближайшие сутки по Томской области ночью и днем переменную облачность. Местами ожидается небольшой снег, изморозь.

Ветер юго-восточный 2-7м/с. Температура ночью -15…-20°С, местами -8…-13°С. Температура днем -6…-11°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску ночью и днем переменная облачность без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 2-7м/с. Температура ночью -15…-17°С. Температура днем -7…-9°С.

На дорогах местами гололедица.