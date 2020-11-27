Хроники пандемии коронавируса: в Томской области режим ограничений штаб продлил до 31 января

Губернатор Томской области не только продлил режим ограничений до конца января, но и дал населению ряд рекомендаций, озвучил просьбы и требования Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, продлил действующий в регионе режим ограничений до 31 января 2021 года, сообщает портал администрации региона.

– Благодаря вовремя принятым мерам, ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января, – сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в видеообращении к жителям региона сегодня, 27 ноября. – Мы продолжаем обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняем самоизоляцию для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия.

Региональный штаб также сохраняет рекомендацию работодателям перевести 30 процентов работающих на удаленный режим работы.

– Перевод на удаленный режим – очень действенная мера для сбережения здоровья людей, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Некоторые работодатели до сих пор нам говорят, что это невозможно. Но когда у них в коллективе заболевают коронавирусом, начальники отправляют сотрудников по домам без проблем. Уважаемые мои, не нужно ждать, пока заболеют люди. Нужно работать на опережение!

– Вы знаете, что федеральный центр дал нам, губернаторам, все полномочия по введению дополнительных ограничений в регионах. Но я этим правом воспользуюсь только в крайнем случае, – отметил глава региона. – Пока нам удается ситуацию держать: у нас хватает свободных коек, мы работаем над открытием резервного госпиталя, мы выстроили систему маршрутизации больных. Конечно, проблемы есть, их просто не может не быть, потому что ни один регион, ни одна страна никогда в этом веке не жили в условиях эпидемии. Но все вместе каждый день мы эти сложнейшие проблемы решаем.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что в регионе не будет остановлена работа бизнеса, предприятий сферы услуг. Все они продолжат работать при условии выполнения санитарных требований. Однако с 18 декабря по 10 января для кафе и ресторанов вводится запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.

– В этой связи я обращаюсь к руководителям организаций и бизнес-компаний с просьбой воздержаться от проведения развлекательных новогодних корпоративных мероприятий – как по месту работы, так и за его пределами, – сказал в видеообращении Сергей Жвачкин. – Это же касается праздничных утренников в детских садах и новогодних вечеров в школах, техникумах и университетах. Это касается и рождественских праздников. Любой нормальный руководитель понимает, что это риск. Давайте беречь людей. Я уверен, никто не хочет после корпоратива оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких.

Также глава региона сообщил о запрете для детей до 14 лет включительно с 18 декабря по 10 января на посещение торговых центров с развлекательной инфраструктурой, а также кинотеатров без сопровождения родителей или законных представителей.

– Вместе с тем, конечно, эпидемия – это не повод для уныния и отказа от всех традиций, – отметил Сергей Жвачкин. – Мы живем в Сибири, и снежные городки, горки, санки, коньки, лыжи, ватрушки, сноуборды никто не запрещал и не собирается. На улице шансы заразиться минимальны, однако при этом не должно быть никакой толчеи и должны соблюдаться все санитарные требования в пунктах проката спортивного снаряжения и в раздевалках.

Обращение губернатора Сергея Жвачкина