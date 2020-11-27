В Томске откроются «ярмарки выходного дня» в субботу

"Ярмарки" будут работать в Томске с 9 утра в субботу Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В субботу в Томске с 9 часов утра будут работать «Ярмарки выходного дня» на Лыткина, Набережной Томи, Шевченко и других. Фермеры Томска и других районов региона будут торговать продукцией собственных хозяйств и дикоросами, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что большая часть ярмарок начнет работать в субботу с 9.00. Порадовать себя покупками томичи смогут на улице Ф. Лыткина, 7, на Набережной реки Томи, 29а, на улице. Говорова, 25 и других.

Сообщается, что фермеры из Томского, Шегарского, Первомайского, Асиновского, Кожевниковского, Зырянского и других районов области выставят на продажу продукцию своих приусадебных хозяйств и дикоросы. Также горожане смогут приобрести изделия из натуральной шерсти: варежки, носки, шарфы и др.

Места для продажи продукции со своих приусадебных участков жители Томской области получают бесплатно. Те, кто хотят принять участие в ярмарке, могут обратиться к специалистам отделов потребительского рынка администраций районов Томска по телефонам: 56-34-62 (Кировский район), 51-71-24 (Ленинский район), 54-50-78 (Советский район), 90-24-36 (Октябрьский район).