Многоэтажным жилищным строительством в Томске будет заниматься новосибирская компания

Весь Томск сегодня - одна большая стройка Фото: из открытых источников

В конце ноября состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по адресу ул. Владимира Высоцкого, 8д. Участок площадью 1 гектар предназначен для многоэтажного жилищного строительства. Победителем аукциона стала новосибирская компания – ООО « АТОЛ», сообщает сайт мэрии Томска.

Ранее эта компания также выиграла аукцион на право аренды участка площадью 2,5 га по адресу Иркутский тракт, 185б, также предназначенный для строительства многоэтажных домов.

– Чтобы построить в Томске такое количество жилья, которое предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда» на 2021-2024 годы, усилий и ресурсов томских застройщиков явно недостаточно. В связи с этим еще в начале года мы сформировали предложения к инвесторам и застройщикам из соседних регионов – Новосибирска, Кемерово, Алтайского края, – рассказал заместитель мэра по строительству и архитектуре Алексей Макаров. – В результате нам удалось реализовать два участка, на которых в течение нескольких лет возможно построить и ввести в эксплуатацию порядка 25 тысяч кв.м. жилья.

Пока представители компании не озвучили конкретных сроков начала строительства на этих участках, однако в департаменте предполагают, что первые дома могут быть построены уже к 2022 году.

Ранее уже сообщалось, что в текущем году с целью расселения аварийных домов ОГКУ «Облстройзаказчик» безвозмездно переданы два земельных участка в мкр. № 8 «Солнечной долины» площадью 11 га, где до середины 2022 года запланировано возвести 15,5 тысяч кв.м. жилья, и по пер. Целинный, 29 (1,2га), где ввод 8,8 тыс. кв. м жилья планируется уже до конца 2021 года.

Для строительства индивидуальных домов с начала года на торги выставлено 88 земельных участков общей площадью 96 794 кв.м. Из них : продано 43 участка, в том числе 15 - в аренду, 28 - в собственность.

В период действия нацпроекта с 2021 по 2024 годы в целом планируется предоставить с торгов земельные участки площадью порядка 114 гектар (возможный ввод жилья на них составляет 594 тыс. кв.м.).Это территории в районе Соснового бора, ул Б. Подгорная, Кузовлевского тракта и поселка Заварзино-Радиостанция № 1, 2.

В рамках развития застроенных территорий под жилищное строительство планируется выделить 12 га в районе ул. Красноармейской, Учительской, Обской, Каховской, Энтузиастов, Баумана, Кедровой, пос. Светлый и т.д., где возможно построить еще более 83 тысяч кв.м. жилья.