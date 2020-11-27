Томская область получила 1,7 млрд рублей из федерального бюджета

Минфин направил в Томскую область 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию доходов. Фото: из открытых источников

Минфин России по поручению президента перечислил 39 субъектам РФ дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. сумма дотации, направленной в Томскую область из федерального бюджета, составила 1,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщается, что средства направлены регионам для обеспечения выполнения ими социальных обязательств. Томская область получила 1,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на компенсацию доходов регионального бюджета из-за пандемии.

Уточняется, что финансовая поддержка оказана тем регионам, у которых 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.