Недвижимость: в Томске почти на 20% вырос спрос на помещения свободного назначения

Помещения свободного назначения используются под склады, офисы, кафе, магазины и др. Фото: из открытых источников

В условиях пандемии помещения свободного назначения (ПСН) становятся самым востребованным типом коммерческой недвижимости, выяснили аналитики сайта объявлений «Авито Недвижимость». Так, в Томске спрос на их покупку за год увеличился на 19%, на аренду – на 24%.

Именно в этом сегменте по России зафиксированы наиболее высокие годовые темпы роста интереса потребителей. В силу своей универсальности ПСН превосходят по этому показателю торговые площади, офисы, склады и заведения общепита. В октябре 2020 года на помещения свободного назначения пришлось 55% запросов покупателей в сделках купли-продажи на рынке коммерческой недвижимости, а их доля в общей структуре спроса на аренду составила 41%, сообщает пресс-служба «Авито».

– В первую очередь, ПСН выглядят привлекательно с точки зрения их доступности, – говорится в сообщении. – Рост цен на данный тип коммерческий недвижимости составил 6% за год – меньше, чем в категориях офисов (+7%), складских (+12%) и торговых площадей (+14%). Кроме того, помещения свободного назначения изначально обходятся дешевле торговых или офисных объектов. В среднем по стране стоимость квадратного метра при покупке в октябре 2020 года составила 40 тыс. руб., а при месячной аренде – 590 руб.

В Томске стоимость кв. метра при покупке составляет 37 тыс. руб., а при аренде – 500 руб./мес. Самые высокие цены на покупку и аренду кв. метра ПСН традиционно фиксируются в Москве (187 тыс. руб. и 1 630 руб./мес. соответственно), а также в Санкт-Петербурге и Сочи. Самые доступные по цене помещения находятся в Омске (25 тыс. руб. и 440 руб./мес.), Волгограде и Ульяновске.