Разбойник в «закрытом городе» Томской области получил срок за ограбление магазина с помощью молотка

Пьяный разбойник в Северске ограбил магазин разливных напитков с помощью молотка и напильника Фото: из открытых источников

Северский городской суд Томской области признал 32-летнего жителя закрытого города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2020 года в вечернее время подсудимый с целью хищения денежных средств пришел к магазину слабоалкогольных разливных напитков после его закрытия. Максимально скрыв лицо кепкой и медицинской маской, он под вымышленным предлогом зашел в магазин через служебный вход. Толкнув продавщицу, замахнулся на нее пакетом, в котором принес молоток и напильник, после чего, схватив женщину за шею, стал угрожать ей насилием.

Потерпевшая оказала подсудимому активное сопротивление, в том числе нанесла ему два удара выпавшим из пакета молотком, сумела покинуть помещение и вызвать полицию. В это время подсудимый успел похитить из кассового аппарата выручку в сумме 2,9 тыс. рублей.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме.

С учетом тяжести содеянного и отрицательной характеристики личности подсудимого, приняв во внимание факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, государственный обвинитель настаивал на назначении виновному наказания в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.