Две девушки уехали в кювет и перевернулись на иномарке в Асиновском районе Томской области

Девушка не справилась с управлением в темноте на трассе Фото: из открытых источников

Поздно вечером 26 ноября на 24 километре автодороги Камаевка – Асино – Первомайское, 21-летняя девушка – водитель автомобиля Honda Fit, не справилась с управлением, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся, сообщает сайт УМВД по Томской области.

С травмами водитель и 20-летняя девушка-пассажир доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.