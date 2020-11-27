Инвестиции в основной капитал в Томской области за 9 месяцев превысили 65 млрд рублей

В 2020 году инвесторы не слишком охотно вкладывались в недвижимое имущество. Фото: из открытых источников

Объем инвестиций в экономику Томской области за январь-сентябрь 2020 года составил 65,6 млрд рублей и увеличился в сопоставимых ценах на 0,6% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Как сообщает Томскстат, в общем объеме инвестиций преобладали вложения крупных и средних предприятий и организаций – 79,4% всех вложений. Основным источником для них остаются собственные средства, на которые приходилось 71,8% от общего объема инвестиций.

В январе-сентябре крупным и средним бизнесом привлечено 14,7 млрд руб., за тот же период 2019 года – 14,6 млрд. Активнее привлекались средства, поступившие в область из федерального бюджета: их объем в действующих ценах вырос в 2,5 раза. В 2 раза увеличился объем заемных средств других организаций. В общем объеме инвестиций доля привлеченных средств составила 28,2% (в прошлом году – 29,2%).

Наибольший объем инвестиций – 21,7 млрд руб. (или 41,7%) – направлялся в добычу полезных ископаемых. В обрабатывающие производства вложено 6,7 млрд (12,9%), в деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 3,9 млрд руб. (7,6%).

– Снижение инвестиционной активности в сравнении с январем-сентябрем 2019 года отмечалось в добыче полезных ископаемых, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, в образовании, – говорится в сообщении Томскстата.

При этом более активно привлекались инвестиции в обрабатывающие производства, в сельское и лесное хозяйства, в обеспечение электроэнергией, газом и паром, в строительство, в сферу информации и связи, а также в сферу здравоохранения и социальных услуг.