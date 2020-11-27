Криминальный театр: в Томске по телефону мошенники разыграли для женщины настоящий спектакль

Сегодня самым креативным классом страны можно назвать мошенников Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве, сообщает сайт областного управления полиции.

Она рассказала, что в ночное время на домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие – сбила человека и впоследствии он скончался. Далее звонивший передал трубку якобы ее дочери, которая подтвердила эти слова.

Злоумышленники сообщили томичке, что для избежания ответственности необходимо перевести 50 000 рублей на номер телефона. Женщина, находясь в заблуждении и следуя указаниям, проследовала к терминалу и осуществила перевод денежных средств. Позже, связавшись с дочерью, томичка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полицейские рекомендуют гражданам напомнить своим пожилым родственникам, как действовать в подобных ситуациях. Необходимо лично связаться с родственником и уточнить, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам. Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом.