Маленькую томичку, выпавшую с балкона в прошедшую субботу, выписали домой

Врачи БСМП №2 Томска выписали девочку, выпавшую с балкона, домой. Фото со страницы издания Область здоровья в соцсети.

Шестилетнюю девочку, которая выпала с балкона в Томске, выписали из больницы, сообщает Telegram-канал "Область здоровья".

Напомним, малышка 21 ноября выпала с балкона квартиры на 4 этаже пятиэтажки по ул. К. Маркса. Девочка упала в сугроб, получив при падении ушибы, в связи с чем была госпитализирована. Однако у ребенка медиками не было зафиксировано переломов.

- Состояние ребенка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства, – уточнил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.

Добавим, представители правоохранительных органов отметили, что на момент падения девочки ее матери дома не было.