Томички могут оформить «детские» на малышей в отделах МФЦ «Мои документы»

Для похода в МФЦ "Мои документы" томским мамам нужно запастись маской и перчатками. Фото: из открытых источников

Единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь можно оформить в отделах многофункционального центра «Мои документы», сообщили в пресс-службе обладминистрации.

- Услуги предоставляются жителям Томской области в рамках соглашения между МФЦ и областным департаментом социальной защиты населения. Органы соцзащиты выплачивают эти два пособия тем, кто не включен в систему обязательного социального страхования (официально не трудоустроен). Остальные получают выплаты через работодателя, - пояснили в региональном департаменте соцзащиты населения.

Специалисты уточнили, что подать документы на оформление единовременного пособия необходимо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, на ежемесячную выплату по уходу за ребенком - не позднее 6 месяцев со дня достижения малышом возраста полутора лет.

В департаменте также добавили, что прием в отделах МФЦ ведется только по предварительной записи, посетителям необходимо быть в медицинских масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно с 14 до 15 часов проводится санитарная обработка залов, приема посетителей в это время нет.

Записаться на прием можно также в «Личном кабинете» на сайте, с помощью мобильного приложения Мои документы.Онлайн, доступного в App Store и Google Play, по телефонам (3822) 602-999, 602-955 и единому номеру регионального центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный).