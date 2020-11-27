Новый год на пороге: томичи смогут выбрать живую елку на любой вкус

Елку к празднику томичи смогут выбрать на любой вкус и бюджет. Фото: из открытых источников

С 15 декабря в Томске начнут работать елочные базары, где томичи смогут приобрести главный символ Нового года – лесную ель, сообщили в мэрии.

- В 2020 году в Томске будет работать 24 елочных базара – они откроются во всех районах города, жители смогут выбрать пункты поближе к дому, - отметили специалисты.

Так, в Октябрьском районе томичам предложат ели по ул. Пушкина, 21д и 25а, Иркутскому тракту, 179, ул. С. Лазо,15, Иркутскому тракту, 61, ул. П. Нарановича, 10, Бирюкова, 26, Ивановского, 22.

На территории Кировского района базары организуют на пр. Кирова, 38, пр. Ленина, 15, ул. Мокрушина, 9, Учебная, 48д.

В Ленинском районе елку можно будет купить на пр. Мира, 21, ул. 79 Гвардейской дивизии,13в, Интернационалистов, 9 и 3а, пр. Мира, 27, ул. Ф. Мюнниха, 8, на пр. Ленина, 165.

В Советском районе продажу елок развернут на пр. Фрунзе, 119 и 119ж, ул. Красноармейской, 44, ул. Сибирской, 111 б, Киевской, 13.