Томску – обновленные скверы: в 2021 году благоустройство города продолжится

В 2021 году благоустройство территорий общественных пространств в Томске продолжится. Фото: из открытых источников

Администрация областного центра завершает подготовку проектов по благоустройству общественных пространств, которые будут реализованы в 2021 году.

- В 2021 году продолжится благоустройство общественных пространств во всех районах Томска. Экспертизу с проверкой достоверности смет уже прошла проектно-сметная документация обустройства пешеходной зоны по ул. Ивана Черных, сквера по пр. Фрунзе, 174, на Кузнечном взвозе, в пос. Светлом, 10-12, а также бульвара по ул. Северный городок, пешеходной зоны на набережной Томи, – уточнили специалисты мэрии. - Кроме того, в 2021 году планируется продолжить благоустройство Михайловской рощи, Лагерного сада, сквера воинов-интернационалистов в микрорайоне Каштак, ул. Ивана Черных на участке от ул. Лазарева до Беринга, где создается пешеходная зона, сквера памяти жертв политических репрессий, общественного пространства по Вершинина, 17.

В администрации добавили: до конца года необходимо подготовить все проекты благоустройства на будущий год, провести их экспертизу и торги, чтобы с началом сезона подрядчики могли приступить к работе.