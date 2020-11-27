Томичам на заметку: Госдума РФ приняла во втором чтении закон об «удаленке»

Перевод работников на «дистанционку» не является основанием для снижения заработной платы. Фото: из открытых источников

Госдума на вчерашнем пленарном заседании приняла закон об удаленной работе, сообщили столичные СМИ со ссылкой на сайт российского парламента. Проект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и онлайн-работы.

Уточняется, что инициатива вводит три ключевых понятия. Первое – собственно дистанционная (удаленная) работа. Второе – «временная дистанционная (удаленная) работа». Этот режим предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, работающего на основании трудового договора вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье понятие – «комбинированная дистанционная работа»: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная работа.

Во втором чтении в документ был внесен ряд поправок с учетом интересов профсоюзов и работодателей.

Так, закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на «удаленку» в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Перевод работников на «дистанционку» не может быть основанием для снижения заработной платы. Вместе с тем, работодатель сможет уволить дистанционника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право работников быть офлайн, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов - предмет договоренности сторон.

По замыслу разработчиков, предложенные гарантии призваны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.

Добавляется, что закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.