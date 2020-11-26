«Отечество, работа и любовь...»: в Томске сняли фильм к 100-летию Егора Лигачева

Егор Лигачев на Томской земле оставил о себе добрую память заботливого о регионе и его жителях руководителя Фото: из открытых источников

К 100-летнему юбилею одного из руководителей СССР, почетного гражданина Томской области Егора Лигачева, который он отмечает 29 ноября, в Томске создан документальный фильм «Отечество, работа и любовь...», сообщает портал администрации региона.

Премьера фильма состоится в воскресенье, 29 ноября, в 18 часов в эфире Общественного телевидения России (ОТР) и в понедельник, 30 ноября, в 19.30 в эфире губернского телеканала «Томское время».

35-минутный фильм, подготовленный при поддержке администрации Томской области и губернатора Сергея Жвачкина, повествует о самых ярких страницах биографии патриарха. О вкладе Егора Лигачева в развитие Томской области и страны рассказывают его московские и томские соратники.

Кино-, видео- и фотоматериалы для фильма представлены семьей Егора Лигачева, Николаем Кирилловым, ГТРК «Томск», ГТ «Томское время», Томским областным краеведческим музеем им. М.Б. Шатилова, музеем ЗАТО Северск, Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина, Центром документации новейшей истории Томской области, Новосибирским заводом им. В.П. Чкалова, новосибирским лицеем № 12 и школой № 1 города Чулым Новосибирской области.