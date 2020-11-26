В выездном матче команда «Томь» уступила омскому «Иртышу» со счетом 0:1

Томская футбольная команда продолжает играть без значительных побед Фото: из открытых источников

25 ноября в Омске прошел матч 24 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в рамках которого местный ФК «Иртыш» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Антон Кротов. Встреча завершилась победой хозяев поля – 1:0.

По итогам 24 туров томская команда находится на 21 месте в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками в активе.

Следующий матч «Томь» проведет в Брянске 29 ноября, где встретится с местным ФК «Динамо-Брянск».