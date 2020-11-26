Город Томск оказывает постоянную финансовую помощь семьям с детьми

Власть Томска постоянного помогает многодетным и малообеспеченным семьям Фото: из открытых источников

В грядущее воскресенье Томск отметит День матери. Городская администрация ежегодно проводит мероприятия в честь праздника, а также оказывает материальную помощь семьям с детьми, сообщает сайт мэрии областного центра.

Ежемесячно 17 многодетных семей Томска, имеющие статус «Семейные группы присмотра и ухода», получают выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда, а также средства на детское питание. На это из городского бюджета в этом году было выделено около 3 млн рублей. Также более 800 многодетных семей города каждый месяц получают средства на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования около 880 родителей получают ежемесячную компенсацию части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу за ними. На это из городского бюджета выделено более 21 млн рублей. Также более 2 тысяч родителей детей, посещающих частные детские сады, получают ежемесячную выплату, объем финансирования которой на сегодняшний день составляет более 50 млн рублей.

Около тысячи родителей получают компенсацию за проезд детей, обучающихся в школах. Только за первое полугодие из городского бюджета на это было выделено более 4 млн рублей.

Помимо этого, за первое полугодие 2020 года более 195 студентов получили ежемесячную денежную выплату на проезд автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок.

Также более 1,7 млн рублей было потрачено на материальную помощь 227 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.