За сутки сотрудниками УФСИН в Томской области предотвращены две попытки перебросить "мобилы"

Настоящий заключенный без "мобилы" на "зоне" жить не может... Фото: из открытых источников

Во время обхода прилегающей территории ИК-2 УФСИН России по Томской области сотрудники задержали 22-летнего молодого человека, который пытался перебросить через ограждение двенадцать свертков, перемотанных скотчем.

В ходе досмотра в свертках обнаружено и изъято 26 сотовых телефонов, сообщает сайт УФСИН России по Томской области.

Чуть позже сотрудниками ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области возле основного ограждения был задержан мужчина 1980 года рождения, который также пытался перебросить на режимную территорию 9 телефонов и 1 сим-карту.

Благодаря бдительности и профессиональным действиям сотрудников запрещенные предметы не попали в исправительные учреждения.

В отношении задержанных правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд для принятия процессуального решения.