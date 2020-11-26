Новогодние подарки от городской администрации получат 53 тысячи юных томичей

Дети, находящиеся на дистанционном обучении или карантине, без подарков не останутся – их передадут через родителей. Фото: из открытых источников

Администрация Томска закупила новогодние подарки для детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения города; было потрачено 6 782 561,50 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

– Данная мера социальной поддержки будет предоставляться обучающимся 1-4 класcов муниципальных общеобразовательных учреждений, детям, посещающим муниципальные детские сады и группы дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подарочные наборы к Новому году получат 52 916 детей. Они будут выдаваться внутри каждого класса или группы. Тем, кто находится на дистанционном обучении или карантине, подарки передадут через родителей.

Кроме того, дети и подростки в возрасте до 18 лет, больные сахарным диабетом, получат наборы с особым ассортиментом кондитерских изделий без содержания сахара. Всего таких подарков 58.

По данным мэрии Томска, из городского бюджета на эти цели было выделено 6 782 561,50 рублей.