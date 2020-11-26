Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Умершие от COVID-19 томичи входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям. Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 ноября, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 157 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих – ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного – ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 17 659 случаев заболевания COVID-19, 12 431 выздоровевших, 157 умерших.