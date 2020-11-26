Коронавирус в Томске: +205 новых случаев заражения

В Томской области за минувшие сутки снова выявлено более 200 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 ноября, в Томской области выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 17 659 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 25 487 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 524 пациента скончались, 25 073 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 187 990 человек, 38 062 скончались, 1 685 492 выздоровели.