В двух муниципалитетах Томской области прошли выборы глав районов

Главы Кривошеинского и Чаинского районов Томской области избраны на пять лет. Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 ноября, в двух районах Томской области прошли выборы глав. В Чаинском районе единогласно был переизбран Владимир Столяров, в Кривошеинском новым главой стал Андрей Коломин, сообщает пресс-служба администрации региона.

– По итогам открытого голосования депутаты единогласно переизбрали Владимира Столярова на очередной срок. Его полномочия в должности главы [Чаинского] района продлены еще на пять лет, – приводятся слова спикера муниципальной думы Светланы Гусевой.

Отмечается также, что Владимир Николаевич Столяров родился в 1963 году в Новосибирской области. Впервые главой Чаинского района был избран в 2001-м, а в органах власти проработал 19 лет. Помимо Столярова на пост также претендовал начальник управления по социально-экономическому развитию села администрации Кожевниковского района Максим Карпачев.

По данным областной администрации, в Кривошеине главой на ближайшие пять лет был избран Андрей Коломин. Он родился в 1973 году в селе Красный Яр. В 2012-м и 2017-м годах избирался главой муниципального образования Красноярское сельское поселение. Помимо Коломина в выборах участвовал директор ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» Павел Тайдонов, а действующий глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев по итогам конкурса не смог претендовать на эту должность повторно.