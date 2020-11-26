В Томске микрорайон Степановка подключат к газу в 2021 году

Власти проведут газ в микрорайоне Степановка в Томске в 2021 году Фото: из открытых источников

Проект газификации мкр Степановка Кировского разработали еще в 2014 году. Сегодня специалисты городского департамента капитального строительства работают над его реализацией, учитывая застройку микрорайона за последние годы. Новый проект позволит жителям 427 домов подключится к газу, - сообщает в четверг пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что газ планируют провести в домах по улицам Б. Хмельницкого, Пархоменко, Пожарского, Волгоградской и других. http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020112605

Также сообщается, что стоимость проекта примерно - 66 млн рублей. В проекте бюджета Томска на газификацию Степановки в 2021 году предварительно заложено 16, 5 млн рублей на условиях софинансирования из источников разного уровня. Окончательный бюджет газификации мкр. Степановка будет определен после утверждения городского и областного бюджета.

«В настоящее время мы обсуждаем перспективы прокладки газораспределительных сетей в мкр. Спичфабрика, в пос. Лоскутово, Кузовлево, Штамово, Спутник и др. Финансирование мы планируем привлекать внебюджетными средствами, в частности, эксплуатирующий компаний. С ними ведутся переговоры», - сообщил Михаил Ратнер, и.о. мэра Томска.

Ранее сообщалось, что в 2020 году администрация Томска провела газ в селе Дзержинском и микрорайоне Сосновый бор. Теперь к газовому отоплению могут подключится жители 1128 частных домов.