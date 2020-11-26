Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Томской области разрешили принимать в семью пожилых и инвалидов, нуждающихся в уходе

Сегодня депутаты региональной Думы приняли соответствующий закон
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
Для семей, которые будут ухаживать за немощными, установлена денежная выплата.

Для семей, которые будут ухаживать за немощными, установлена денежная выплата.

Фото: из открытых источников

26 ноября, в четверг, депутаты Законодательной Думы Томской области на общем собрании приняли во втором чтении закон о приемной семье для пожилых и инвалидов, проживающих на территории региона. Документ определяет, что принять в семью можно мужчин в возрасте от 60 лет и женщин от 55 лет, а также инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать.

Размер выплаты на каждого подопечного составит 5 000 рублей, пояснила начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина. При этом взять в семью можно не более двух человек. В проекте бюджета Томской области на ежемесячную денежную выплату лицам, принявшим взрослых в свою семью, на 2020-2022 годы заложено финансирование в сумме 5 млн 788 тыс. руб. ежегодно.

– Некоторые вопросы по реализации этого законопроекта еще остаются, но давайте уже начнем пробовать новые формы социальной поддержки этой категории людей, – прокомментировал решение Леонид Глок, председатель комитета областной Думы по труду и социальной политике. – Чтобы наработать практику и понять, где остались недочеты, необходимо запустить закон в действие.

Как заметил в ходе обсуждения депутат Петр Чубик, в некоторых российских регионах практика устройства пожилых людей и инвалидов в приемные семьи существует уже около 10 лет.

По данным департамента соцзащиты, в 2021 году в приемные семьи могут попасть около 90 томичей преклонного возраста, нуждающихся в постоянном уходе. К сведению: сейчас в регионе действует 10 домов-интернатов, где проживает более 1,8 тыс. пожилых людей и инвалидов (семь интернатов общего типа и три – психоневрологических). Очередь в такие учреждения составляет 50-60 человек.