В Томской области разрешили принимать в семью пожилых и инвалидов, нуждающихся в уходе

Для семей, которые будут ухаживать за немощными, установлена денежная выплата. Фото: из открытых источников

26 ноября, в четверг, депутаты Законодательной Думы Томской области на общем собрании приняли во втором чтении закон о приемной семье для пожилых и инвалидов, проживающих на территории региона. Документ определяет, что принять в семью можно мужчин в возрасте от 60 лет и женщин от 55 лет, а также инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать.

Размер выплаты на каждого подопечного составит 5 000 рублей, пояснила начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина. При этом взять в семью можно не более двух человек. В проекте бюджета Томской области на ежемесячную денежную выплату лицам, принявшим взрослых в свою семью, на 2020-2022 годы заложено финансирование в сумме 5 млн 788 тыс. руб. ежегодно.

– Некоторые вопросы по реализации этого законопроекта еще остаются, но давайте уже начнем пробовать новые формы социальной поддержки этой категории людей, – прокомментировал решение Леонид Глок, председатель комитета областной Думы по труду и социальной политике. – Чтобы наработать практику и понять, где остались недочеты, необходимо запустить закон в действие.

Как заметил в ходе обсуждения депутат Петр Чубик, в некоторых российских регионах практика устройства пожилых людей и инвалидов в приемные семьи существует уже около 10 лет.

По данным департамента соцзащиты, в 2021 году в приемные семьи могут попасть около 90 томичей преклонного возраста, нуждающихся в постоянном уходе. К сведению: сейчас в регионе действует 10 домов-интернатов, где проживает более 1,8 тыс. пожилых людей и инвалидов (семь интернатов общего типа и три – психоневрологических). Очередь в такие учреждения составляет 50-60 человек.