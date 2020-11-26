Количество трудовых мигрантов в Томской области в 2020 году снизилось почти на 70%

В период пандемии коронавируса число трудовых мигрантов в России резко уменьшилось. Фото: из открытых источников

Патент для иностранных граждан ближнего зарубежья, работающих в Томской области, в 2021 году будет стоить 4 317 рублей в месяц. Такое решение приняли сегодня депутаты в ходе 53-го собрания региональной Законодательной Думы.

По словам заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова, в сравнении с 2020-м стоимость патента увеличится на 124 рубля из-за роста коэффициента-дефлятора, который устанавливает Минэкономразвития РФ на следующий календарный год. При этом региональный коэффициент в связи со сложившейся миграционной обстановкой решено не менять.

Как сообщается в пояснительной записке к областному закону, пандемия и закрытие границ привели к тому, что количество трудовых мигрантов, прибывших в регион, упало на 68% – с 13 719 до 4 383 человек. Почти в два раза снизилось и количество приобретенных патентов (с 6 213 до 3 276). Таким образом, объем налоговых поступлений упал на 22% и составил около 96 млн руб. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года от уплаты НДФЛ иностранными гражданами в бюджет региона поступило 157,4 млн руб.

– При условии сохранения ситуации 2020 года установление стоимости патента в размере 4 317 руб. позволит дополнительно привлечь в доходы консолидированного бюджета области 3,5 млн руб., – отметил председатель бюджетно-финансового комитета Думы Александр Куприянец.

К сведению: в текущем году по величине стоимости патента для иностранных граждан среди регионов Сибирского федерального округа Томская область занимает шестое место, по России – 46-е.