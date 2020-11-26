«Борьба с черными лесорубами»: в Томской области инспекторы остановили незаконную рубку деревьев

Всего за год в Томской области инспекторы выявили 233 незаконных лесозаготовок, из-за которых регион потерял 12,8 тыс. кубометров леса. Фото: из открытых источников

В ноябре инспекторы государственного лесного надзора обнаружили нелегальную заготовку древесины в восьми лесничествах региона, тем самым прекратили 19 случаев незаконной вырубки деревьев. Таким образом регион потерял 840 кубометров леса, а лесной фонд — 9,8 млн рублей.

Уточняется, что пять случаев незаконных рубок деревьев нашли в Зырянском лесничестве, четыре — в Тимирязевском, три — в Бакчарском, по два случая — в Колпашевском и Кривошеинском, по одному — в Верхнекетском, Кожевниковском и Томском лесничествах.

Общий объем выявленных рубок — 840 кубометров, ущерб лесному фонду — 9,8 млн рублей. Для расследования и возбуждения уголовного дела материалы по фактам незаконной заготовки древесины переданы в полицию.

«Борьба с «черными лесорубами» — одна из приоритетных задач федерального проекта «Сохранение лесов», — отметил замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Артём Струков.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в лесах Томской области обнаружено 233 незаконные рубки, из них в 76-ти случаях установили преступников. Таким образом, за год леса Общий объем незаконной заготовки леса — 12,8 тыс. кубометров. Возбуждены 222 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечены 23 лесоруба.