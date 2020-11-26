Прожиточный минимум пенсионера в Томской области превысит общероссийскую величину

Малоимущим пенсионерам в 2021 году будет выплачиваться региональная социальная доплата. Фото: из открытых источников

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2021 год увеличится до 10 436 рублей. Такое решение приняли сегодня, 26 ноября, депутаты на 53-м собрании Законодательной Думы Томской области.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, ранее этот показатель был установлен в размере 9 905 руб. Однако затем изменилась прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера по РФ на 2021 год, в связи с чем понадобилась корректировка и регионального показателя.

На уровне Российской Федерации сумма увеличена до 10 022 руб., соответственно, величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области увеличится до 10 436 руб. В сравнении с 2020 годом рост составит почти 900 руб.

– Величина прожиточного минимума дает возможность устанавливать социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, размер материального обеспечения которых не достигает этой суммы, – пояснил председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок. – Затраты областного бюджета на эти цели составят 153,3 млн руб., а дополнительная потребность в средствах в связи с принятой поправкой – 9,1 млн руб.

Среди получателей доплат пенсионеры не только по возрасту, но и пенсии по потере кормильца, инвалиды и другие категории. По словам М. Киняйкиной, новая величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области превысит общероссийский уровень на 414 руб. Поэтому в нашем регионе в 2021 году будет осуществляться выплата региональной социальной доплаты к пенсии. Получать ее смогут примерно 30 100 человек.