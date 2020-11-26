Ни арбидола, ни анаферона: жители Томска жалуются на нехватку средств профилактики ОРВИ и антибиотиков

Арбидол в томских аптеках сейчас нередко отсутствует, другие противовирусные тоже. Фото: из открытых источников

В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон, сообщает пресс-служба Томского отделения ОНФ.

По имеющимся данным, в ТОП самых спрашиваемых и отсутствующих в продаже лекарств из рекомендованных Минздравом схем лечения в амбулаторных условиях (согласно сводным данным по РФ) вошли:

- противовирусные препараты, содержащие вещество фавипиравир, – отсутствуют в 80,8% аптек;

- гормональные противовоспалительные препараты, содержащие вещество метилпреднизолон, – отсутствуют в 72,5% аптек;

- противовирусные препараты, содержащие вещество гидроксихлорохин, – отсутствуют в 70,1% аптек;

- антибиотики, содержащие вещество моксифлоксацин, – отсутствуют в 65% аптек;

- антибиотики, содержащие вещество левофлоксацин, – отсутствуют в 61,6% аптек.

В пресс-службе регионального отделения ОНФ уточнили, что активисты провели мониторинг в 11,8 тыс. аптек по всей России. Они проверили наличие в продаже препаратов, содержащих активные вещества, по схеме амбулаторного лечения, рекомендованной Минздравом. Известно, что в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом люди чаще посещают аптеки. Об этом представителям общественной организации сообщили фармацевты в 58,4% аптек. При этом 64% пожаловались на несвоевременные поставки препаратов. После доклада руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова о данной ситуации Президенту России, в некоторых регионах началась активная работа по решению проблемы нехватки лекарств.

«Ситуация понемногу исправляется, однако и сейчас нужные людям препараты волонтерам надо сначала поискать через Интернет, забронировать, и лишь потом можно приобрести и доставить на дом пожилым томичам», - добавили в Томском отделении ОНФ.