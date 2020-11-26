Маэстро, наставник: не стало руководителя хоровой капеллы Томского госунивеситета Виталия Сотникова

54 года В. В. Сотников возглавлял хоровую капеллу ТГУ. Фото со страницы капеллы в соцсети ВКонтакте.

Вчера на 82 году жизни скончался художественный руководитель и дирижер хоровой капеллы ТГУ, профессор, заслуженный деятель искусств России Виталий Сотников. Об этом сообщается на официальной странице капеллы ТГУ в соцсети «ВКонтакте».

«Горестная новость... Ушел из жизни Маэстро Сотников Виталий Вячеславович... Музыкант, Дирижер, Наставник, Учитель... Невосполнимая потеря...», - говорится в сообщении коллег музыканта.

Виталий Cотников родился 10 февраля 1939 года в Казани. После окончания факультета хорового дирижирования Казанской консерватории в 1966 году приехал в Томск. Тогда же он возглавил хоровую капеллу ТГУ.

С 1990 года, когда в университете началась подготовка специалистов в сфере музыкального искусства, преподавал дирижерское искусство, возглавлял сначала отделение хорового дирижирования на филологическом факультете, затем кафедру музеологии искусства (с 1994-го) и кафедру хорового дирижирования (с 2001-го) Института искусств и культуры. Награжден многими государственными и региональными медалями.

Редакция КП Томск выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Вячеславовича Сотникова.