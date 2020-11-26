Разоружение по-томски: жители региона добровольно сдали 98 единиц оружия

С января 2020 года томичи сдали 98 единиц различных видов оружия. Фото: из открытых источников

В рамках акции по добровольной сдаче оружия 83 жителя Томской области получили компенсацию в размере 682 тыс. рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

- Информацию о промежуточных результатах акции членам областной комиссии по профилактике правонарушений предоставило региональное управление Росгвардии, - отметили в Белом доме. - По данным ведомства, начиная с января 2020 года томичи сдали 98 единиц самодельного, огнестрельного, газового и других видов оружия, более 400 патронов к нему, 12,5 кг взрывчатых веществ, около 60 м огнепроводного шнура и 33 детонатора. Общая сумма выплат за сданное населением оружие превысила 682 тыс. рублей.

В администрации добавили, что на финансирование этой ежегодной акции областная казна направила 900 тыс. рублей.

Также специалисты уточнили, что всего в Томской области зарегистрировано более 30 тыс. человек, имеющих в собственности почти 70 тыс. единиц оружия. В 2020 году в отношении них прошло более 15 000 проверок.

Получить информацию об условиях акции по добровольной сдаче оружия за вознаграждение можно в МФЦ «Мои документы» по телефонам 8-800-350-0850 (звонок бесплатный на территории всей Томской области) и (3822) 602-999.