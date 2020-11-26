«Сердце отдаю детям»: томские педагоги впервые завоевали в конкурсе призовые места

Томские педагоги впервые в истории конкурса завоевали два призовых места. Фото пресс-службы администрации Томка.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" завершился накануне в Санкт-Петербурге. В финальном этапе участвовали 90 педагогов из 35 регионов страны. Томск представляли абсолютные победители муниципальных и региональных этапов конкурса 2019 и 2020 годов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

-Томские педагоги впервые в истории конкурса завоевали два призовых места. Лауреатом II степени в номинации "Дебют" был признан Юрий Подворчан, лауреатом III степени в номинации "Техническая" стала Яна Вертилецкая – педагоги дополнительного образования ДДТ "У Белого озера", – уточнили в мэрии.

Добавим, федеральный этап состоял из двух туров и включал несколько конкурсных испытаний - в частности, открытое занятие, импровизированный конкурс на владение универсальными компетенциями, выполнение задач на применение образовательных и педагогических технологий и разрешение педагогической ситуации, диалог с представителем Минпросвещения России. Представители нашего региона успешно выполнили задания, оставив позади сильных соперников.