10 нелегалов финансового рынка выявили в Томской области эксперты Банка России

Россияне до сих пор попадаются на уловки изобретательных финансовых махинаторов. Фото: из открытых источников

С января по сентябрь 2020 года на территории Томской области эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили 10 нелегальных участников финансового рынка, девять из которых оказались «черными» кредиторами.

Были выявлены случаи, когда злоумышленники действовали в качестве нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов и незаконно выдавали займы гражданам под залог имущества. Также нелегалы маскировались под микрофинансовые организации, чем вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.

У одной из выявленных нелегальных организаций обнаружены признаки финансовой пирамиды. В ней привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. По словам экспертов, в период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно практиковать привлечение клиентов через сеть Интернет.

– Настойчивая реклама о гарантированном доходе с высокими процентами всегда должна насторожить, если вы планируете вложить свои сбережения. А за привлекательным предложением по займу или кредиту могут стоять мошенники, которые работают вне закона. Обращаясь к «черным» кредиторам, вы рискуете лишиться своего имущества, так как они используют незаконные методы взыскания задолженности, – подчеркивает управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Выбирая финансовую услугу, обязательно проверьте легальность компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн.

Сообщить о нелегальном участнике финрынка можно на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы. За 9 месяцев 2020 года от жителей Томской области в Банк России поступило 14 подобных жалоб.

В целом по стране с начала текущего года Банк России выявил свыше тысячи финансовых нелегалов. Среди них 593 «черных» кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.