Погода в Томске 26 ноября 2020: будет без осадков и прохладно

Сегодня днем столбик термометра за окном опустится до -8. На дорогах скользко, будьте осторожнее. Фото: из открытых источников

Как сообщил региональный гидрометцентр, сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Ночной мороз до -15 сменится потеплением от -6 до -8. На дорогах гололедица.

По области также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу небольшой снег, в отдельных районах изморозь, утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура днем -5…-10°С, местами до -15°С.

На дорогах гололедица.