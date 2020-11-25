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Завтра ученый из Сорбонны прочитает лекцию студентам Томского политеха в дистанционном формате

Он расскажет о городских экосистемах и экосистемных услугах на примере Парижа
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Ученный из французского университета прочтет лекцию на тему экологии томским студентам

Ученный из французского университета прочтет лекцию на тему экологии томским студентам

Фото: из открытых источников

Завтра, 26 ноября, доцент университета Сорбонны (Франция) Жан-Кристоф Лата выступит с открытой лекцией «Городские экосистемы и экосистемные услуги: пример Парижа». Лекция пройдет в дистанционном формате в рамках серии научно-практических русско-французских семинаров, сообщает сайт Томского политехнического университета.

Ученый в популярной форме расскажет об экологических последствиях и влиянии пожара в соборе Парижской Богоматери на почву Парижа, а также современных вопросах экологии. Язык вебинара – английский. Принять участие в вебинаре могут любой желающий студент и сотрудник ТПУ.

Лекция начнется в 16.00 (по томскому времени) на платформе Zoom.

Жан-Кристоф Лата – PhD, доцент, специалист в области комплексной экологии, биоразнообразия и функционирования экосисистем. Изучает функционирование и пространственно-временную динамику экосистем. В частности, он исследовал связь между многообразием организмов (растений, микроорганизмов) и азотным и углеродным циклами в почве. Ученый провел сравнительный анализ экосистем Средиземноморья и тропических зон (Африка, Южная Америка).

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