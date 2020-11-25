Внимание, розыск: полиция в Томске ищет бородатого преступника в черной одежде

Полиция ищет в Томске хулигана с колоритной внешностью Фото: из открытых источников

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья, сообщает сайт УМВД по Томской области.

Около одного из ночных заведений, расположенного по проспекту Ленина в г. Томске, 20 сентября 2020 года около 04 часов 40 минут разыскиваемый причинил умышленные телесные повреждения гражданину.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост около 172 см., коренастого телосложения, лысый, с черной бородой длиной около 3 см., был одет в одежду черного цвета.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в ОМВД России по Ленинскому району г. Томска по телефонам: 8 (3822) 795-802, +7-999-316-02-50, 02 (102 – с мобильного).