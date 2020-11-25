«Дерево добра» на территории Томской области: благотворительной акции исполнилось пять лет

"Дерево добра" цветет на Томской земле пышным цветом Фото: из открытых источников

Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» насчитывается пять лет. За это время неравнодушные томичи и жители области подарили более пяти тысяч комплектов газет и журналов детским домам и приютам, реабилитационным центрам, домам престарелых и многодетным семьям, сообщает портал администрации региона.

Всероссийская акция по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится с 2015 года. К ней присоединились тысячи жителей страны, в том числе государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

– Многие наши клиенты, как физические, так и юридические лица ежегодно принимают участие в благотворительной акции. Благодаря отзывчивым жителям, в этом году социальные учреждения области получили почти 1500 подписных изданий. На первое полугодие 2021 года уже выписано 228 изданий, – отметила заместитель директора по почтовому бизнесу управления Федеральной почтовой службы Томской области Светлана Головченко.

Благотворительную подписку можно приурочить к празднику – например, к Новому году или Рождеству, либо сделать подарок, не привязываясь к определенной дате. Оформить ее можно в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. В период самоизоляции наиболее удобный способ – онлайн-подписка на сайте Почты России или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, где есть тематические и алфавитные разделы с информацией о нескольких сотнях изданий и действующих скидках.