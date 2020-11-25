Управление Роспотребнадзора по Томской области следит за качеством рыбы и морепродуктов на прилавках

Роспотребнадзор не упускает из виду и рыбу, и морепродукты Фото: из открытых источников

Управление Роспотребнадзора по Томской области осуществляет контрольно-надзорную деятельность за предприятиями, осуществляющими производство и оборот пищевой продукции из рыбы и морепродуктов на соответствие требованиям санитарного законодательства, и техническим регламентам, сообщает сайт ведомства.

Рыбная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать обязательным требованиям ТР ТС ЕАЭС/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности и сопровождается декларацией о соответствии и товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 9 месяцев 2020 года проведено 16 проверок, в том числе 9 плановых, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере реализации рыбы и морепродуктов, в том числе рыбных консервов на потребительском рынке Томской области. Рассмотрено 7 заявлений граждан на ненадлежащее качество рыбной продукции.

На соответствие требованиям указанных выше регламентов за 9 месяцев ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 2020 было исследовано 105 проб рыбной продукции, нестандартной продукции не выявлено.

По результатам надзорной деятельности за организациями, осуществляющими оборот рыбы и морепродукции, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, сумма административных штрафов составила 70 тысяч руб.