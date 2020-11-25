Депутаты не поняли коллегу и единогласно поддержали сохранение прямых выборов мэра Томска

Городские депутаты не поддержали странную идею коллеги из регионального парламента Фото: из открытых источников

Сегодня депутаты на заседании комиссии Думы г. Томска по регламенту и правовым вопросам не поддержали идею об отмене прямых выборов мэра Томска, сообщает пресс-служба городского парламента.

С инициативой о внесении изменений в ст. 2 регионального Закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» в городскую Думу обратился депутат Законодательной Думы области Игорь Чернышев. Об этом сайт КП уже сообщал ранее. По мнению парламентария, градоначальник «должен исполнять волю депутатов, поэтому он должен быть не всенародно избран, а избран депутатами». При этом принципиально, что «порядок проведения конкурса по выбору главы муниципального образования устанавливается городской Думой».

– В этом вопросе мои коллеги проявили удивительное единогласие: все фракции и депутатские группы, а также внесистемная оппозиция единодушно высказались против отмены прямых выборов мэра. После утверждения на общем собрании 1 декабря решение о несогласии с инициативой будет направлено в Законодательную Думу региона. Надеюсь, там прислушаются к нашему мнению, – прокомментировал председатель думской комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев.