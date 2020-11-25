«Стимул» для Южных Ворот: Томская область получит 128 млн рублей на строительство новой улицы

Власти: строительство ул. Тояновской позволит ввести более 16 тыс. квадратных метров жилья. Фото: из открытых источников

Министерство строительства и ЖКХ России одобрило заявку Томской области по программе «Стимул» на строительство улицы Тояновской в поселке Зональная Станция Томского района (микрорайон Южные Ворота).

Средства в размере 127,9 млн рублей будут выделены в рамках проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации. Подчеркнем, что для нашего региона это первая заявка по федеральной программе, нацеленной на стимулирование жилищного строительства в субъектах РФ, одобренная Минстроем.

По мнению властей, улица повысит транспортную доступность микрорайона Южные Ворота и даст возможность развивать там жилищное строительство.

– Строительство улицы Тояновской в Зональной Станции, по предварительным подсчетам, обеспечит в 2021-2022 годах введение более 16 тыс. квадратных метров жилья, – сказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Создание улицы предусмотрено планировкой этой территории. Она необходима для связки Южных Ворот с Томском и другими элементами планировочной структуры района.

По словам вице-губернатора, реализация проекта потребует также регионального и местного софинансирования, размер которого будет определен после принятия трехлетнего бюджета Томской области.

В перспективе две улицы строящегося микрорайона – Тояновская и Тихая – должны стать выходом на будущее малое транспортное кольцо вокруг областного центра и межрегиональную автомобильную трассу Томск – Тайга.