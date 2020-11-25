В Томской области в отношении замдиректора регионального ДРСУ возбуждено уголовное дело

Обычное дело - чиновник ворует, а люди в погонах его ловят Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального Управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП ТО «Областное ДРСУ»), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, подозреваемый с января по июнь 2020 года, осуществляя общее руководство деятельностью по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр в Первомайском районе Томской области, достоверно зная о том, что на части ремонтируемой дороги произведена укладка щебеночно-песчаной смеси в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено сметой, обеспечил подготовку отчетной документации, в которой содержались недостоверные сведения о количестве использованного материала для проведения работ. Это повлекло приемку указанной автомобильной дороги в несоответствующем состоянии и оплату ее в полном объеме.

В результате указанных действий были похищены бюджетные денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей.

В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски на рабочем месте, учреждениях осуществляющих строительный контроль и по месту проживания подозреваемого. Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.