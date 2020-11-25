За 10 месяцев в Томской области введено почти на 10% больше жилья, чем годом ранее

Среди соседних регионов по вводу жилой площади лидирует Новосибирская область. Фото: из открытых источников

За январь-октябрь 2020 года в Томской области было введено 273 153 кв. метров общей площади жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). Это составило 109,7% к январю-октябрю 2019-го, сообщается на сайте Томскстата.

С учетом домов, построенных на садоводческих участках, введено 310 792 кв. метров, что составляет 124,4% к прошлогоднему периоду.

Напомним, в начале августа заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сообщил, что план по строительству жилья на 2020 год в Томской области сокращен на 20% – с 590 до 460 тыс. кв. метров. В строительной отрасли отмечалось снижение активности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По информации Росстата, за 10 месяцев 2020 года по стране в целом введено 55 млн кв. метров жилья. Это на 1,1% (или на 0,6 млн кв. метров) меньше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом в октябре в РФ введено 7,2 млн «квадратов» жилья. Это на 8,0% (на 0,5 млн кв. метров) больше, чем в прошлом году.

По итогам 10 месяцев 2020 года в ТОП 10 регионов по объему ввода жилья вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Санкт-Петербург, Ростовская, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области.